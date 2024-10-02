إسرائيل تعلن غوتيريش شخصًا “غير مرغوب فيه”

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “شخصًا غير مرغوب فيه”، ومنعه من زيارتها، وذلك ردًا على عدم إدانته الهجوم الصاروخي الإيراني عليها.

ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان، غوتيريش بأنه “أمين عام معاد لإسرائيل”.

وبعد الهجوم الإيراني الصاروخي على إسرائيل مساء الثلاثاء، دان غوتيريش “اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط”، منددًا بـ”تصعيد وراء تصعيد” في المنطقة.

وقال: “ينبغي بأن يتوقف ذلك. نحتاج إلى وقف لإطلاق النار”.

وفي سياق متصل، قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس إن بلاده “ترفض تمامًا” إعلان إسرائيل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “شخصًا غير مرغوب فيه”.

وأفاد ألباريس في بيان لقناة “لا سيكستا” الإسبانية، الأربعاء، تعليقًا على قرار المنع: “الأمين العام للأمم المتحدة غوتيريش صديق جيد. إنه صديق لإسبانيا، وقبل كل شيء، صديق للسلام”.

وأضاف: “نرفض تمامًا هذه الافتراءات وهذا الحظر، وبالطبع ندعم الأمين العام للأمم المتحدة”.

و”ردًا على اغتيال إسرائيل (رئيس حركة حماس إسماعيل) هنية و(الأمين العام لحزب الله حسن) نصر الله ومجازرها بغزة ولبنان”، أعلنت إيران الثلاثاء أنها أطلقت عشرات الصواريخ على إسرائيل.

وقد تسبّب الهجوم في إصابات بشرية وأضرار مادية وإغلاق المجال الجوي، فيما هرع ملايين الإسرائيليين إلى الملاجئ وسط دوي صفارات الإنذار.

قناة العربي