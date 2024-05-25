هل فقدنا القدرة على النقاش والحوار؟! لم نعد نجيد البحث عن أسباب أو تبادل حجج. أسهل شىء أن نلوث بعضنا البعض. إذا اختلفنا، نتهم بعضنا البعض بالخيانة وبأننا فرطنا فى حقوقنا وبعنا أنفسنا للأعداء. لا أتذكر إلا فيما ندر أنه قيلت كلمة حق منصفة عند الخلاف فى الرأى.. لكن أذكر كلمات قاسية عن الخنوع والبيع والتآمر ضد الأوطان!.

أنت وطنى طالما اتفقت معى فى الرأى، وشجاع طالما لم تعارضنى.. وأنت مؤمن إذا كفرت بكل الناس، وآمنت بى!.

لاحظت أن لحم أولادنا لذيذ فى أفواهنا. نتهمهم بالخيانة ونلطخهم بالأوحال وننهال عليهم بالاتهامات. نصفنا عملاء. مُتعتنا أن ننهش اللحم العربى. لا نشعر بهذا النهم ونحن نواجه لحم الأجنبى، فنحن نحارب أولاد بلدنا بحقد وغل ونحارب الأجنبى برهبة واحترام!. لو رجعنا سبعين عاما سنجد أننا كنا أقسى وأشد عنفا على العرب وحكامهم ألف مرة مما كنا على إسرائيل وحكامها أو أمريكا وحكامها!.

من يقرأ المقالات التى كتبت خلال تلك السنوات يتصور أن الذين احتلوا فلسطين هم العرب وحكامهم وأن الذين شردوا الفلسطينيين وأعلنوا عليهم حرب الإبادة هى الحكومات العربية وليس غيرها! وأن بن جوريون وجولدا مائير ونتنياهو هم ملائكة أبرار!.

يجب أن نتعلم كيف نختلف ولا تصل خلافاتنا فى الرأى لهذا التدنى. فليس معنى تعارض المصالح أحيانا أن من حقى أن أشتمك وأنسى أفضالك علىّ!

الانحطاط الفكرى يجب أن يتوقف! من حق كل واحد أن يبدى رأيه، ويحافظ على مصالحه! متى نحترم الرأى الذى يخالف آراءنا، احترامنا لآرائنا وأفكارنا؟ لا يمكن أن يكون الرأى على حق طوال الوقت، أو على خطأ طوال الوقت.

السياسة هى فن الممكن، لا يوجد أسود حالك أو أبيض ناصع. بل يوجد رمادى. فما لا يؤخذ كله لا يترك كله. الذين يطالبون بالمستحيل هم الذين يحلمون بما يريدون، ولكن السياسى يجب أن يقف على قدميه قبل أن يحاول أن يحقق الأحلام.

يجب أن يفكر السياسى أو كاتب المقال أو الإعلامى قبل أن يحارب بالكلام أو ينتصر بالكلام، متوهما أنها قنبلة ذرية تنسف الخصوم.

حذارِ من باعة الأوهام!.

صفية مصطفى أمين – المصري اليوم

