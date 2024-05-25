اردول: في الجانب الآخر من ميدان المعركة فقدت الاسرة ثلاثة من أشقاء زوجتي

في الجانب الآخر من ميدان المعركة فقدت الاسرة ثلاثة من أشقاء زوجتي ( أخوال أبنائي) في معركة مصفاة الجيلي، تعازينا إلى الاسرة في القاهرة ونيالا – حي الرياض وغيرها من قرى دارفور ، نحترم قراراتهم رغم كل شي، ولكن قدرنا مخطط في هذه الحرب أن نفقد في كل الميادين وخطوط النار، نصحنا ونحن نرى أن هذه المعركة خاسرة لن تحقق مكاسب لهم مهما بذلوا من جهود ومهما تطرقوا فيها لشعارات سياسية براقة ففي هذه المعركة بُعد خارجي ومصالح فوق طاقتكم ومخططات لا علم لكم بها، لا يجب أن تحرقوا أنفسكم وهؤلاء الشباب من اجلها.

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