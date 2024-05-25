القطرية تعزز أسطولها بـ 7 طائرات جلفستريم G700 قريبا

أعلنت القطرية لطائرات رجال الأعمال، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عن استلامها لطائرتين جديدتين وفائقتي الحداثة من طراز جلفستريم G700، معززةً بذلك أسطول طائراتها الفاخر. وبذلك، تصبح القطرية لطائرات رجال الأعمال المشغل التجاري الحصري في العالم لهذا الطراز من الطائرات.

وتجدر الإشارة إلى أن القطرية لطائرات رجال الأعمال هي أولى شركات الطيران في العالم التي توفر للعملاء خدمة استئجار طائرة جلفستريم G700، مقدمةً لهم بذلك تجربة سفر لا تضاهى بفضل أسطول طائراتها الحديث والذي يتمتع بمستوى عالٍ من الأداء والقدرات.

ومن جانبه، قال م. بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: “نرحب بانضمام أفضل طائرات رجال الأعمال طويلة المدى في العالم، طائرة جلفستريم G700 إلى أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال”.

وتوقع الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أن تتسلم القطرية لطائرات رجال الأعمال 7 طائرات إضافية من طراز جلفستريم G700 العام المقبل، تضاف إلى اثنتين من هذا الطراز تم تسلمهما بالفعل، على أن تتسلم الشركة طائرة أخرى منه بعد نحو أسبوعين.

وأضاف المهندس المير قائلاً: “نحن فخورون بتعزيز أسطول طائراتنا المميز الذي يضم 15 طائرة من طراز جلفستريم G650. ومع الإضافة الأحدث التي تعد قمة في التميز والفخامة، نتطلع إلى استقبال ضيوفنا وعملائنا وتقديم تجربة سفر مميزة ولا تضاهى من حيث الرفاهية والتقنيات المتقدمة”.

وقال السيد مارك بيرنز، رئيس شركة جلفستريم: “تُعدّ القطرية لطائرات رجال الأعمال من عملاء جلفستريم المميزين منذ حوالي عشر سنوات. وفي هذا الإطار، يشرفنا أن تكون هذه الشركة الرائدة أولى شركات الطيران العالمية التي تستلم وتشغّل طائرة جلفستريم G700 الاستثنائية. نتطلع لمواصلة التعاون معاً وتعزيز أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال في الأشهر القادمة”.

ومن المتوقع أن تستلم القطرية لطائرات رجال الأعمال في المستقبل القريب سبع طائرات إضافية من طراز جلفستريم G700، علماً بأن ثلاثا منها قد سُلِمت بالفعل، وسيتم استلام أربع منها قريباً. ويمكن للعملاء البدء في طلب استئجار الطائرة الجديدة اعتباراً من شهر يونيو بعد أن يدخل أسطول القطرية الطائرات رجال الأعمال الخدمة التجارية.

ومن الجدير ذكره أن طائرة جلفستريم G700 تمثل مستقبل السفر الجوي الخاص حيث تقدم تجربة طيران متميزة ومتناغمة كلياً من حيث التصميم والتكنولوجيا والراحة والفخامة. وفي السياق نفسه، توفر الطائرة مستوى لا مثيل له من المرونة من خلال تصميم مقصورتها الفسيحة والفاخرة التي تضم أربع غرف معيشة وغرفة خلفية خاصة مع سرير ثابت.

وقد تم تعزيز تجربة العملاء على متن الطائرة لتشمل نظام إضاءة فائق الحداثة، بالإضافة إلى أدنى ارتفاع لضغط المقصورة في عالم الطائرات الخاصة، فضلاً عن اعتماد الإضاءة الطبيعية من خلال وجود 20 نافذة في الطائرة.

وفي السياق نفسه، تتصدر راحة المسافرين أولويات طائرة جلفستريم G700. حيث تتسم مقصورة الطائرة بالهدوء التام فضلاً عن الهواء النقي بنسبة 100 بالمائة والذي يتجدد كل دقيقتين أو ثلاث وذلك بفضل النظام الأيوني لتنقية الهواء في المقصورة والذي يُعدّ الأحدث في عالم الطائرات لضمان تجربة سفر فعلاً لا تضاهى.

مما لا شك فيه أن إضافة طائرة جلفستريم G700 إلى أسطول طائرات القطرية لطائرات رجال الأعمال تمثل شهادة على سعي القطرية لطائرات رجال الأعمال المستمر للارتقاء بخدماتها وتحقيق التميز.

تجدر الإشارة إلى أن القطرية لطائرات رجال الأعمال هي أولى شركات الطيران في العالم التي توفر للعملاء خدمة استئجار طائرة جلفستريم G700، ويمكنهم البدء في طلب استئجار الطائرة الجديدة اعتبارا من شهر يونيو المقبل بعد أن يدخل أسطول القطرية لطائرات رجال الأعمال الخدمة التجارية.

وتجدر الإشارة إلى أن طائرة القطرية لرجال الأعمال ستُعرض في المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال 2024 الذي يُعدّ من أهم المعارض لطيران رجال الأعمال في أوروبا، والذي سيُعقد في جنيف، سويسرا في الفترة من 28 وإلى 30 مايو 2024.

الشرق القطرية