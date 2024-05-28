إكتمال العمل في تأهيل عنبر للأطفال بمستشفى سيد الشهداء بالفاشر

الفاشر

أعلنت مبادرة تشغيل وتأهيل مستشفى سيد الشهداء بالفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور عن إكتمال العمل في تأهيل عنبر للأطفال بالمستشفى لمقابلة حالات طواريء الأطفال وليكون بديلا ثانيا لمستشفى الأطفال التخصصي بشرق المدينة الذي حولته قوات الدعم السريع المتمردة الي ثكنة عسكرية مما دفع السلطات في وقت سابق الى تحويل خدمات المستشفى الى مركز بابكر نهار الصحي والذي تعرض بدوره الى أضرار كبيرة جراء أستهدافه من قبل المليشيا .

وقال مقرر لجنة إسناد وزارة الصحة بالولاية الطيب بركة عقب الاجتماع الذي عقده اليوم مع المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية ولجنة تشغيل مستشفى سيد الشهداء ان تأهيل المستشفى يأتي كخطة بديلة و لاستقبال الأطفال المرضى ، بجانب انه يأتي ضمن خطة ترقية الخدمات الصحية التي تسعى حكومة الولاية لتنفيذها من اجل تحقيق الأمن الصحي ، مبينا انه قد تم تجهيز عنبر مؤقت للأطفال ومكتب للأطباء بالإضافة لتوفير مكتب للممرضين .

وأعرب بركة عن تقدير لجنته لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية والشباب المبادرين لدعمهم للمستشفى حتى وصل العمل الى هذه المرحلة.

ومن جانبه قال المنسق الطبي لمنظمة أطباء بلا حدود الفرنسية ان المنظمة ملتزمة بتوفير الكادر الطبي المتكامل والأدوية الضرورية بالإضافة إلى الأكسجين، مؤكدا سعيهم لإكمال الملحقات غير الطارئة في وقت لاحق وفق الاتفاق الذي تم مع وزارة الصحة.

والجدير بالذكر ان شباب مبادرة تشغيل مستشفى سيد الشهداء يستقبلون الان الجرحى وجاري العمل لتكملة غرفة العمليات الكبيرة.

سونا