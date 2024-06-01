احتفال جنوني من نيمار بتتويج الهلال

انطلق البرازيلي نيمار نجم فريق الهلال صوب أرضية ملعب الجوهرة المشعة، بعد إطلاق الحكم الأرجنتيني هيريرا صافرة نهاية المواجهة ضد النصر بتتويج الزعيم بطلا، لكي يحتفل مع زملائه باللقب.

وتوج الهلال بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين بعد تغلبه على النصر “5-4” بركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والإضافي بنتيجة 1-1.

وركض نيمار باتجاه لاعبي الهلال ليحتفل معهم بالفوز بالبطولة، بعدما تجمع اللاعبون حول الحارس المغربي ياسين بونو الذي تصدى للركلة الأخيرة من لاعب النصر مشاري النمر.يذكر أن نيمار يغيب عن صفوف الهلال منذ نهاية العام الماضي بعد تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده في فترة العطلة الدولية.ويستعد النجم البرازيلي للدخول في غمار استعدادات فريقه للموسم الجديد بعدما أنهى البرنامج التأهيلي الذي يخضع له بشكل كبير.

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