شرطة محلية سنار تنظم برنامجاً ترفيهياً للقوات

أشاد العميد شرطة فيصل أحمد محمد مدير شرطة محلية سنار بالدور المتعاظم الذي يضطلع به التوجيه المعنوي في تعزيز التواصل مع القوات عبر البرامج والأنشطة المختلفة.

جاء ذلك لدى مخاطبته البرنامج الترفيهي المعنوي للقوات الذي أقامته فرقة المسرح المتجول بقسم شرطة سنار تحت شعار (الأمن مسئولية الجميع ) برعاية اللواء شرطة د. طارق الريح محمد الطيب مدير شرطة الولاية بحضور رئيس قسم سنار والضباط وضباط الصف والجنود٠ وأشار مدير شرطة محلية سنار إلى أن البرنامج اهتم بجوانب عديدة أبرزها رفع الحس الأمني والإسنادي للقوات المسلحة بجانب تقديم رسائل حول الخدمات التي تقدمها مؤسسة الشرطة للمواطنين عبر ارتباطها الوثيق بالجمهور.

من جانبه أوضح رئيس قسم شرطة سنار أن العروض الدرامية التي قدمتها الفرقة جاءت هادفة وحققت المطلوب عبر الرسائل الشرطية الوقائية والمنعية ٠

وتفيد متابعات المكتب (الصحفي للشرطة ) بأن العروض الدرامية قدمها الملازم شرطة (م) عزالدين كوجاك ووجدت الاستحسان والقبول من الحاضرين.

المكتب الصحفي لشرطة السودان