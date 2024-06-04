أبشر دلدوم الختيم إشيقر المحامي..

هل تذكرون هذا الشخص المثير للجدل؟!

كان أبشر دلدوم هذا أبرز عناصر عصابة لجنة إزالة التمكين سيئة الذكر .. بل كان سيفها المسلط بالظلم والقهر علي رقاب الأفراد والأشخاص والشركات حيث مارس بحقهم تعسفاً لم تشهده ساحات القانون والعدالة في السودان طوال تاريخها..

مارس إشيقر هذا من خلال منصبه وكيل النيابة المختصة لإزالة التمكين أدواراً صارت أحاديث مجالس الخرطوم ونادي النيابة وتم تداول كثيف حول صلته بملفات تسويات لشركات وأفراد غاب علي أثرها عن المشهد القانوني والسياسي في السودان وغادر الخرطوم إلي عواصم عربية..

أبشر المحامي هذا عاد إلي بورتسودان خلال اليومين الماضيين.. وتطرح عودته عدة أسئلة وتساؤلات منها مثالا لا حصراً.. ماهي الاسباب والخلفيات التي دفعت وكيل النيابة المختصة للجنة إزالة التمكين مغادرة الخرطوم عقب فتح بلاغات ضد أعضاء لجنة التمكين السابقة؟!

هل تمت تسوية الملفات العالقة ضده ليعود إلي بورتسودان دون ان يكون مطلوباً لأي جهة قانونية أو عدلية؟!

وهل صحيح أنه عاد تحت حماية وضمان شخصية سيادية نافذة داخل مجلس السيادة؟!

لك الله يا وطني..