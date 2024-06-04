وزير الداخلية المكلف يلتقي بسفير جمهورية تركيا واللقاء يبحث تفعيل برتوكولات التدريب ورفع القدرات

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه الاثنين بالسفير اسماعيل جوبان اولو سفير جمهورية تركيا بحضور اللواء شرطة أحمد أبكر الدقو مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي واللواء شرطة محمد المعتصم عكاشة مدير المكتب التنفيذي للوزارة. وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن اللقاء ناقش أهمية التعاون والتنسيق لرفع قدرات منسوبي الشرطة السودانية في كافة مجالات العمل الشرطي بجانب تفعيل برتوكولات التعاون بين الجانبين في مجالات الدفاع المدني والجمارك إضافة إلى التعاون الأمني بتنفيذ كافة البرامج التفصيلية المتفق عليها بين الجانبين. المكتب الصحفي لشرطة السودان

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