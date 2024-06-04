شاهد بالصور: أول ظهور لرونالدو بعد خسارة نهائي كأس الملك يستجم مع عائلته في البحر الأحمر

نشر لاعب نادي النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو صورة له من رحلته مع عائلته في وجهة البحر الأحمر.

والتقط كريستيانو صورة تعد أول ظهور له منذ خسارة كأس الملك أمام الهلال، حيث أخذ فترة راحة للاستجمام مع عائلته في فندق نجومه ريتز كارلتون ريزورف بالبحر الأحمر.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مقاطع فيديو لكريستيانو وهو يبكي بعد خسارة فريقه النهائي بركلات الترجيح أمام الهلال. المرصد

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