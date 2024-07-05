وزير النقل الفترة القادمة ستشهد انضمام طائرتين للناقل الوطني

أكد وزير النقل أبو بكر أبو القاسم ان على أجهزة الإعلام ان تعكس كل خلل تراه حتى يتم تداركه ويتم بناء البلد من جديد بعد الدمار.

وقال إن الناقل الوطني يمتلك طائرة نقل ركاب واحدة حاليا وأن الفترة القادمة ستشهد توفير عدد طائرتين جدد من أجل تسهيل النقل وان الخطط المستقبلية تعمل عل توفير خمسة عشرة طائرة وأنه بحلول العام القادم ستكون هناك ثلاث طائرات ضمن الأسطول الوطني سودانير، ،مشيرا الى ان هناك صيانة لعدد من المطارات حتى يتم خلالها تحمل أكبر عدد من الطائرات .

ورحب سيادتة بكل المستثمرين من السودانيين والدول الاخرى، وقال إن السكك الحديد تأثرت كثيرا وتحتاج تأهيل ونعمل جاهدين على إعادة تشغيل السكك الحديد خاصة وأنه يمر بمناطق استثمارية بالإضافة الى تسهيل حركة الركاب ، مشيرا الى الجهود التي تبذل من أجل أن يكون خط بكهرباء او بتشغيل عادي .

وقال خلال مؤتمر صحفي عقده بمباني الوزارة اليوم بحاضرة ولاية البحر الأحمر مدينة بورتسودان، إن الخط الشرقي للسكة حديد وصولا الدمازين من بورتسودان كل الخطط والدراسات موجودة وهي بمثابة دعوة لرجال المال والاعمال المحلية والاجنبية للاستثمار في هذا الخط.

حيث يمكن ان يشمل بالإضافة الى خط السكة حديد استثمارات اخرى في مختلف المجالات ، كما أن خط وادي حلفا بورتسودان يعمل بشكل طبيعي مؤكدا أن هناك شراكة بين النقل وهيئة وادي النيل، مشيرا الى ان هذا العام ستدخل باخرتان الخدمة بالإضافة الى اكثر من عشرين صندلا تعمل الآن.