البيشي لن يكون آخر الذين سيلقون مصرعهم علي تخوم ولاية سنار الصامدة.. الذين كانوا ينتظرون من البيشي أن يكون بديلاً لقادة الجيش والمجتمع السوداني.. هؤلاء عليهم مراجعة تفاصيل العملية العسكرية النوعية التي رصدت وقتلت البيشي ليكون عظةً وعبرة للمتمردين والخارجين علي أخلاق وقوانين هذه الأرض الطيبة.. الكاتب/ عبدالماجد عبدالحميد

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