لدى مخاطبته احتفال المؤسسة التعاونية الوطنية بالقوات المسلحة

*والي الخرطوم يشدد على قرار مغادر الاجانب وانتهاء مهلة توفيق الأوضاع خلال أسبوع واحد*

شدد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة الالتزام الصارم بتنفيذ قرار مغادرة الأجانب لولاية الخرطوم لافتاً الى انه تبقي اسبوع واحد لإنتهاء مهلة توفيق الاوضاع مطالبا المواطنين الالتزام بالقرار وعدم التستر على الاجانب ويشكلوا خط الدفاع الاول بالتبليغ عن الخلايا النائمة. كاشفا عن إعادة تشكيل اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة الشعبية وتتلخص مهامها في إسناد القوات المسلحة بالمقاتلين واسناد حكومة الولاية لاعادة المؤسسات الخدمية خربتها المليشيا للعمل.

جاء ذلك خلال مخاطبته احتفال المؤسسة التعاونية الوطنية بالقوات المسلحة بختان ١٥٠ طفلا بمدينة الثورة

وأثنى الوالي على الأعمال الخيرية التي تنفذها المؤسسة في الإسناد المدني لحكومة الولاية ومساعيها ودعمها للتكايا ودور الإيواء ودعم المبدعين والمناشط مؤكدا جهود المؤسسة في توفير السلع بأسعار مخفضة للتخفيف علي المواطنين من غلاء الاسعار وسنعمل مع المؤسسة للتوسع في منافذ البيع البيع المباشر المصدر إعلام ولاية الخرطوم

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