مانشستر سيتي يهدد صفقة برشلونة المرتقبة

ذكر تقرير صحفي فرنسي أن مانشستر سيتي انضم إلى المنافسة على إحدى الصفقات المنتظرة لبرشلونة هذا الصيف.
بحسب موقع “فووت ميركاتو” الفرنسي، قدم مانشستر سيتي عرضًا رسميًا للتعاقد مع الجناح الإسباني داني أولمو، لاعب لايبزيج، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. وأضاف التقرير: “بطل الدوري الإنجليزي يتمتع بوضع مالي أفضل من برشلونة، وقادر على تلبية طلبات إدارة لايبزيج للحصول على توقيع أولمو”.
وكان برشلونة قد قدم عرضًا لضم أولمو بقيمة 40 مليون يورو مقدمًا، بالإضافة إلى 20 مليون يورو على أقساط، إلا أن النادي الألماني رفض هذا العرض.
ومن المقرر أن يعقد ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، جلسة مع وكيل أولمو في نهاية الأسبوع الحالي لحسم الاتفاق الشخصي.
يُذكر أن أولمو، البالغ من العمر 26 عامًا، كان أحد ناشئي برشلونة لمدة 7 سنوات قبل أن يغادر إلى دينامو زغرب الكرواتي في صيف 2014.
كووورة
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