مليشيا الدعم السريع ترتكب مجزرة في قرية ود العشا

قالت لجان المقاومة في ود مدني، إن “مليشيا الدعم السريع ارتكبت مجزرة في قرية ود العشا سقط فيها قتلى وجرحى، وذلك بغرض السرقة والنهب”.
وأكد بيانٌ للجان المقاومة اليوم الخميس أن قوات الدعم السريع هاجمت قرية ود العشا جنوب ولاية الجزيرة بشكل مباغت أمس الأربعاء، مما أسفر عن (11) قتيلاً و(26) جريحاً – بعضهم في حالة حرجة – وتم نقلهم إلى مستشفى المناقل غربي الولاية.
وقال شهود عيان إنّ عناصر الدعم السريع هاجموا القرية بشكل مفاجئ، وفتحوا النار عشوائياً على المدنيين العزل، مما أدى إلى مقتل (11) مواطناً – بينهم أطفال وكبار سن – وإصابة العشرات بجروح مختلفة.
صحيفة السوداني
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