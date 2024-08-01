كشفت جولة للتيار شملت حي الشعبية الواقع شرقي مدينة كسلا عن تردي مريع في جانب اصحاح البيئة.

وتشير الجولة إلى اكتظاظ مدخل المنطقة بأكوام النفايات والمياه الراكدة في ظل تقاعس جهات الاختصاص عن سحب النفايات لفترة طويلة طبقا لشكاوى من بعض المواطنين وسط مخاوف من ظهور امراض ونزلات معوية.

في غضون ذلك، كشفت لجنة الطوارئ الصحية، عن تسجيل ثلاثة حالات بالإسهالات المائية يرجح أنها كوليرا. التيار

كانت هذه تفاصيل خبر كسلا تغرق في أكوام النفايات وسط مخاوف من تفشي الكوليرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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