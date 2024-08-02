أعراض مقاومة الأنسولين، الأسباب وطرق الوقاية والعلاج

اعراض مقاومة الأنسولين، من المشاكل الصحية التي يواجهها البعض، ومقاومة الأنسولين هي حالة صحية تجعل خلايا الجسم أقل حساسية للهرمون الإنسولين، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم.

أكد الدكتور محمد عبدالعزيز استشاري الأمراض الباطنة، أنه غالبًا ما تكون مقاومة الأنسولين غير مصحوبة بأعراض واضحة في المراحل المبكرة، ولكن مع تطورها قد تظهر بعض اعراض مقاومة الأنسولين، ومنها ما يلي:

زيادة الوزن، خاصة حول الخصر: تعتبر السمنة من العوامل الرئيسية التي تساهم في مقاومة الأنسولين.

التعب والإرهاق: قد يشعر المصاب بتعب عام وضعف في الطاقة.

العطش الشديد وكثرة التبول: نتيجة لارتفاع نسبة السكر في الدم، يحاول الجسم التخلص من السكر الزائد عن طريق البول، مما يؤدي إلى زيادة التبول والعطش.

الشواك الأسود: وهي بقع جلدية داكنة وسميكة تظهر عادة في الإبطين والرقبة وثنايا الجسم.

ارتفاع ضغط الدم: غالبًا ما يرتبط بمرض السكري ومقاومة الأنسولين.

ارتفاع مستوى الدهون الثلاثية وانخفاض مستوى الكوليسترول الجيد: وهي من التغيرات الشائعة في مستوى الدهون في الدم لدى المصابين بمقاومة الأنسولين.

العدوى المتكررة: قد يعاني المصاب من ضعف في جهاز المناعة، مما يزيد من خطر الإصابة بالعدوى.

التغيرات المزاجية والاكتئاب: قد تؤثر مقاومة الأنسولين على الحالة المزاجية وتزيد من خطر الإصابة بالاكتئاب.

أضاف الدكتور محمد، أن هذه الأعراض قد تكون ناجمة عن حالات صحية أخرى، لذلك يجب استشارة الطبيب المختص؛ لتشخيص دقيق وتحديد العلاج المناسب.

أسباب مقاومة الأنسولين:

وعن أسباب الإصابة بمقاومة الأنسولين، أشار الدكتور محمد، الى أنها عديدة، ومنها ما يلي:

السمنة: تعتبر السمنة من أهم أسباب مقاومة الأنسولين.

العمر: يزداد خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين مع تقدم العمر.

الوراثة: تلعب العوامل الوراثية دورًا مهمًا في الإصابة بهذه الحالة.

نمط الحياة غير الصحي: مثل اتباع نظام غذائي غير صحي وقلة النشاط البدني.

بعض الحالات الصحية: مثل متلازمة تكيس المبايض وارتفاع ضغط الدم.

تشخيص مقاومة الأنسولين:

وأوضح الدكتور محمد، أنه يتم تشخيص مقاومة الأنسولين من خلال إجراء بعض الفحوصات، مثل:

قياس مستوى السكر في الدم: سواء كان الصائم أو بعد الأكل.فحص تحمل الجلوكوز: لقياس مدى قدرة الجسم على التعامل مع السكر.

قياس مستوى الإنسولين: لمعرفة مستوى الإنسولين في الدم.

فحص الدهون في الدم: لقياس مستوى الكوليسترول والدهون الثلاثية.

علاج مقاومة الأنسولين:

وأضاف الدكتور محمدمحمد، أن علاج مقاومة الأنسولين يهدف إلى التحكم في مستوى السكر في الدم والوقاية من المضاعفات، ويتضمن عادة ما يلي:

تعديل نمط الحياة: اتباع نظام غذائي صحي غني بالألياف ومنخفض السكر، وممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على وزن صحي.

الأدوية: قد يصف الطبيب بعض الأدوية لخفض مستوى السكر في الدم وتحسين حساسية الجسم للأنسولين.

الجراحة: في بعض الحالات الشديدة، قد يلجأ الطبيب إلى الجراحة لعلاج السمنة.

مضاعفات مقاومة الأنسولين:

ولفت الدكتور محمد، إلى أنه إذا لم يتم علاج مقاومة الأنسولين بشكل صحيح، فقد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، مثل:

مرض السكري من النوع 2: حيث يصبح البنكرياس غير قادر على إنتاج كمية كافية من الإنسولين.

أمراض القلب والأوعية الدموية: مثل ارتفاع ضغط الدم والسكتة الدماغية والنوبات القلبية.

التهاب الكبد الدهني غير الكحولي: وهو تراكم الدهون في الكبد.

متلازمة المبيض المتعدد الكيسات: وهي اضطراب هرموني يصيب النساء.

الوقاية من مقاومة الأنسولين:

يمكن الوقاية من مقاومة الأنسولين باتباع نمط حياة صحي، والذي يشمل:

الحفاظ على وزن صحي: من خلال اتباع نظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام.

ممارسة الرياضة بانتظام: لمدة 30 دقيقة على الأقل معظم أيام الأسبوع.

تناول غذاء صحي: غني بالفواكه والخضروات والحبوب الكاملة ومنخفض الدهون المشبعة والسكر.

الفحوصات الدورية: لمتابعة مستوى السكر في الدم وضغط الدم والكوليسترول.

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