ماذا يقول بايدن عن الرد الإيراني المرتقب؟

فيما تتصاعد المخاوف من اندلاع صراع واسع في الشرق الأوسط، عبّر الرئيس الأميركي جو بايدن عن أمله في أن تتراجع إيران عن موقفها بعيد تهديدها بالرد على اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في طهران.

وقد ارتفعت حدة التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال هنية يوم الأربعاء، بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت أسفرت عن اغتيال فؤاد شكر، القائد العسكري الكبير في حزب الله.

وألقت إيران وحماس باللوم على إسرائيل في اغتيال هنية، وتعهدتا ومعهما حزب الله، بالانتقام. ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن اغتيال هنية أو تنفها.

بايدن يأمل بتراجع إيران

وعندما سأله الصحفيون عما إذا كانت إيران ستتراجع، قال بايدن أمس السبت: “آمل ذلك. لا أعرف”.

ويأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الدفاع الأميركية يوم الجمعة أنها ستنشر طائرات مقاتلة إضافية وسفنًا حربية تابعة للبحرية في المنطقة، وذلك سعيًا لتعزيز الدفاعات في الشرق الأوسط.

كما قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إنه أبلغ وزير الأمن الإسرائيلي “باتخاذ تدابير إضافية للدفاع عن إسرائيل وتحركات لتعديل وضع القوات الأميركية في المنطقة”.

وأوضح أوستن أن التصعيد ليس حتميًا وأن كل الأطراف تستفيد من خفضه بما في ذلك إتمام صفقة تبادل أسرى.

وفي حديث لشبكة “سي أن أن”، أشار المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي إلى أن واشنطن لا يمكنها افتراض أنها قد تكون من ضحايا هجمات إيران، لذلك عليها التأكد من مواردها وقدراتها في الشرق الأوسط.

وواصلت الولايات المتحدة وشركاؤها الدوليون، بما في ذلك فرنسا وبريطانيا وإيطاليا ومصر، اتصالاتهم الدبلوماسية أمس السبت سعيًا لمنع المزيد من التصعيد الإقليمي.

وحثّت الولايات المتحدة رعاياها الراغبين في مغادرة لبنان على البدء في التخطيط لمغادرتهم على الفور، ونصحت الحكومة البريطانية رعاياها “بالمغادرة الآن”.

كندا تنصح مواطنيها بتجنب السفر إلى إسرائيل

كما نصحت كندا مواطنيها بتجنب كافة أنواع السفر إلى إسرائيل، قائلة إن الصراع المسلح في المنطقة يهدد الأمن.

ولفتت الحكومة الكندية في توجيهات للسفر أصدرتها لرفع مستوى التحذير من السفر إلى إسرائيل إلى أن “الوضع الأمني قد يتدهور أكثر دون سابق إنذار”.

وأكدت أن “اشتداد الصراع المسلح قد يؤدي إلى اضطرابات في السفر، بما في ذلك إغلاق المجال الجوي وإلغاء الرحلات الجوية وتحويل مسارها”.

قناة العربي