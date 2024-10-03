لجنة توفير السلع و الأدوية بالقضارف تبحث عودة خدمات التأمين الصحي

عقدت لجنة توفير واستلام وتوزيع الأدوية والمستهلكات الطبية اجتماعها الدوري بمباني وزارة الصحة والتنمية الإجتماعية بولاية القضارف برئاسة البروفسور دفع الله علم الهدى مستشار الوزارة. وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ تكاليف الاجتماعات السابقة المتعلقة بمتابعة خطة عودة خدمات التأمين الصحي بمراكز تقديم الخدمات المباشرة وغير المباشرة بالولاية. وتطرق أيضاً إلى موقف الوفرة الدوائية وموقف وصول الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية وأدوية الطوارئ إلى الولاية والجهود المبذولة في تغطية المؤسسات الصحية العاملة في الطوارئ ومعالجة حالات الكوليرا باحتياجاتها من الأدوية و المعينات المهمة. و أمن الاجتماع على عدد من الموجهات التي من شأنها زيادة التنسيق المشترك مع الجهات العاملة على توفير وتوزيع الإمداد وتوحيد القنوات الرسمية بين الجهات والشركاء تحقيقا للأهداف المرجوة . سونا

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