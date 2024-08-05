كشف وزير شؤون مجلس الوزراء المكلف عثمان حسين عثمان خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار عن ترتيبات لحل الإشكالات التي تواجه توفير المياه والكهرباء في بورتسودان. وقال وزير شؤون مجلس الوزراء إن اللقاء أجاز تقريراً شمل “المرحلة العاجلة” بتوفير 15 بئراً للمياه وتوصيل المياه إلى بورتسودان عبر الخطوط الناقلة. وأضاف عثمان أن التقرير وضع تصوراً لتعميق السدود لا سيما “سد أربعات” لتوفير الطاقة عبر مرحلتين لحل مشكلة المياه والكهرباء بشكل نهائي في المدينة. الشرق للأخبار – السودان

كانت هذه تفاصيل خبر ترتيبات لحل الإشكالات التي تواجه توفير المياه والكهرباء في بورتسودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.