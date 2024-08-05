بلينكن يهاتف البرهان.. والخارجية الأمريكية تخاطبه بوصفه رئيساً لمجلس السيادة

أعلنت الخارجية الأمريكية، أن وزيرها أنتوني بلينكن، أجرى اتصالاً هاتفياً اليوم مع رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان. في إشارة لاعتراف واشنطن بصفته رئيسا لمجلس السيادة.

وأكد الوزير بلينكن على ضرورة مشاركة القوات المسلحة السودانية في محادثات وقف إطلاق النار في سويسرا. وشدد على أن الدمار والدمار الذي حدث منذ أبريل 2023 يظهر أن عقد محادثات وطنية لوقف إطلاق النار هو السبيل الوحيد لإنهاء الصراع ومنع انتشار المجاعة واستعادة العملية السياسية المدنية.

وشدد بلينكن على ضرورة إنهاء القتال بشكل عاجل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر الخطوط، لتخفيف معاناة الشعب السوداني.