نيكول سابا: “بحب التنويع في المزيكا والتركيز في أدق التفاصيل”

أكدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أنها تحب التنويع في المزيكا بالأغاني التي تقدمها للجمهور من حين لآخر.

وقالت نيكول سابا في تصريح خاص لفيتو:” أحب التنويع فى المزيكا وأقدم دائمًا المختلف لجمهورى حتى فى صور كليباتى، حيث إنى قدمت الغناء الشعبى والرومانسى والكلاسيك والمقسوم بجانب التمثيل أيضًا، كما أننى أمتلك القدرة على التنوع فى أدوارى حتى فى صوتى عند الغناء أغير طريقتى وهذه نعمة أشكر الله عليها، لذلك أعمالى لا تشبه بعضها، والتغيير والتنويع لا بد منه، ومن اللازم إرضاء جميع الأذواق.

و أضافت “نيكول”:” أنا أحب أن أكون متجددة ومجتهدة ومختلفة فى كل عمل جديد أقدمه، وأركز فى أدق التفاصيل، هذا لا يروق للبعض، ويثير غيرتهم، هذا ليس شأنى بل شأنهم، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، وأظن أنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح.

بوابة فيتو