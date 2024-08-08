- 1/2
- 2/2
أكدت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أنها تحب التنويع في المزيكا بالأغاني التي تقدمها للجمهور من حين لآخر.
وقالت نيكول سابا في تصريح خاص لفيتو:” أحب التنويع فى المزيكا وأقدم دائمًا المختلف لجمهورى حتى فى صور كليباتى، حيث إنى قدمت الغناء الشعبى والرومانسى والكلاسيك والمقسوم بجانب التمثيل أيضًا، كما أننى أمتلك القدرة على التنوع فى أدوارى حتى فى صوتى عند الغناء أغير طريقتى وهذه نعمة أشكر الله عليها، لذلك أعمالى لا تشبه بعضها، والتغيير والتنويع لا بد منه، ومن اللازم إرضاء جميع الأذواق.
و أضافت “نيكول”:” أنا أحب أن أكون متجددة ومجتهدة ومختلفة فى كل عمل جديد أقدمه، وأركز فى أدق التفاصيل، هذا لا يروق للبعض، ويثير غيرتهم، هذا ليس شأنى بل شأنهم، فالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكله، وأظن أنه لا يصح فى النهاية إلا الصحيح.
بوابة فيتو
كانت هذه تفاصيل خبر نيكول سابا: “بحب التنويع في المزيكا والتركيز في أدق التفاصيل” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.