السيتي يهزم “الشياطين الحمر” ويُتوّج بدرع المجتمع

نادي مانشستر سيتي تُوّج مانشستر سيتي بطلاً لدرع المجتمع للمرة السابعة في تاريخه على حساب جاره مانشستر يونايتد، بعدما أسقطه بركلات الترجيح 7-6، إثر انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 السبت على ملعب ويمبلي.

سجّل هدفي النسخة الـ122 من البطولة التي تجمع بين بطلي الدوري والكأس في إنكلترا البديلان الأرجنتيني أليخاندرو غارناتشو ليونايتد (82) والبرتغالي برناردو سيلفا لسيتي (89).

وأضاع جادون سانشو وجوني إيفانز ركلتيهما الرابعة والثامنة توالياً للشياطين الحمر، قبل أن يُترجم السويسري مانويل أكانجي ركلته هدفاً، مهدياً فريقه لقباً غائباً عن خزائنه منذ العام 2019 حين هزم ليفربول بالطريقة ذاتها. الحرة

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