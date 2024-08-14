توم بيرييلو: بدء الجلسة الافتتاحية مع شركائنا الدوليين والفنيين الذين يمثلون سويسرا والمملكة العربية السعودية ومصر والإمارات العربية المتحدة والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، نحن نركز على ضمان امتثال الأطراف لالتزاماتها في جدة وتنفيذها. ويجب على الأطراف المتحاربة في السودان احترام القانون الإنساني الدولي وتمكين المساعدة الإنسانية. لقد حان الوقت لإسكات البنادق.

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