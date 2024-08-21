طوارئ الخرطوم تقرر تنفيذ حملة عاجلة تستهدف مكافحة نواقل الأمراض

قررت اللجنة العليا للطوارئ وإدارة الازمة بولاية الخرطوم في اجتماعها اليوم برئاسة والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان تنفيذ حملة عاجلة تستهدف مكافحة نواقل الأمراض وآثار الخريف وتجفيف وردم البرك وتفتيش المنازل والاسواق. ووجه الإجتماع بحشد كل إمكانيات الجهات الرسمية والمنظمات للمشاركة في الحملة.

ووقف الإجتماع على الأعمال التي تمت لتأهيل مراكز الإيواء خاصة المجمع السكني بالإسكان الحارة ٧٦ من حيث تحسين خدمات البيئة ودورات المياه.

وأطمأن الإجتماع على توزيع الاعانات لعدد(1533) أسرة وإنشاء تكايا للاطعام. فيما أمن الإجتماع على التجهيزات التي تمت لمركز إيواء مرضى غسيل الكلى القادمين من مواقع بعيدة وإلتزام ديوان الزكاة بتوزيع دعم مالي للمرضى. الى ذلك أجرى الإجتماع مراجعة شاملة للتكليفات التي صدرت للأجهزة العاملة في مجال الخدمات قدمها مقرر اللجنة الامين العام لمجلس الحكم المحلي إيهاب هاشم إسماعيل موضحاً أن عدد التكاليف بلغت ١٦٨ تكليفاً تم تنفيذ ١٣٢ بنسبة أداء ٧٨٪ وجاري تنفيذ ٢٩ تكليف وترتب على هذا الاداء استقرار في خدمات الكهرباء والمياه والصحة وتعزيز الجوانب الأمنية ومحاربة الظواهر السالبة وإحكام حلقات التنسيق في توزيع العون الإنساني.

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