الدعم السريع مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على أحياء بمدينة أم درمان غربي الخرطوم.

وقالت المصادر، إن قسم الطوارئ بمستشفى النو بمدينة أم درمان، استقبل أكثر من 10 جرحى جراء القصف المدفعي العنيف على أحياء الثورات، وأم درمان القديمة، بجانب أحياء الريف الشمالي..

كانت هذه تفاصيل خبر مقتل شخص وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء قصف مدفعي لقوات الدعم السريع على أحياء بمدينة أم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.