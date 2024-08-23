حزب الأمة القومي: ندين بشدة القصف الجوي والمدفعي للأحياء والمرافق المدنية

قال حزب الأمة القومي بأننا نرحب بما توصلت إليه “مفاوضات جنيف” من تفاهمات بين “الوسطاء الدوليين والقوات المسلحة والدعم السريع” لفتح المعابر لإيصال المساعدات الإنسانية للمتأثرين من الحرب في مناطق السودان المختلفة – نأمل أن تتوصل المفاوضات غير المباشرة إلى نتائج إيجابية تفضي إلى وقف العدائيات والالتزام بتنفيذ تعهدات “اتفاق جدة” لحماية المدنيين – ندين بشدة القصف الجوي والمدفعي للأحياء والمرافق المدنية – نطالب قيادة القوات المسلحة بوقف قصف الطيران الحربي الذي يستهدف المواطنين – نطالب “الدعم السريع” بوقف هجوم قواتها على القرى وتجنيب المواطنين القصف المدفعي على الأحياء والمرافق، ونشدد على ضرورة إنهاء الانتهاكات التي تستهدف المدنيين. الشرق للأخبار – السودان

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