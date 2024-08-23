بعد خبر طلاقها من اللاعب المصري “أبوجبل”.. الجزائرية سمارة يحيى ترد

تصدرت الجزائرية سمارة يحيى ترند منصات التواصل الاجتماعي، بعد إعلان انفصالها عن لاعب كرة القدم المصري محمد أبو جبل، بعد زواج دام أكثر من عامين.

وتحدثت سمارة يحيى زوجة محمد أبو جبل نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي، على خبر انفصالهما الذي انتشر على السوشيال ميديا في الساعات الماضية، بعدما أشار إليه أبو جبل عبر حسابه على انستغرام.

ونشرت سمارة يحيى تدوينه عبر ‘ستوري’ على حسابها على ‘إنستغرام: تم الانفصال بيني وبين محمد من شهر، والإجراءات بتاخد وقت وليس لي أي صلة به وهو نفس الشيء’.

وأضافت: ‘لما يحصل طلاق رسمي سنعلن كما أعلنت زواجنا الأسباب التفاصيل شيء يخصنا ونستأذنكم؛ احترموا خصوصيتنا والقرار كان بالتراضي’.

وكان محمد أبو جبل نجم منتخب مصر وحارس مرمى البنك الأهلي قد أعلن انفصاله عن زوجته بشكل رسمي خلال الساعات الماضية.

ونشر أبو جبل ‘ستوري’ عبر حسابه على انستغرام يعلن انفصاله عن زوجته وعلق عليها: ‘أتمنى من الجميع عدم المساس بخصوصية الغير وحذف جميع الصور المتعلقة بي والشخص الآخر احتراما للخصوصية.

الشروق الجزائرية