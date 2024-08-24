تناقلت صفحات تنشط على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حديث للتيك توكر السوداني الشهير أبو أحمد.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر التيك توكر الذي يلقب نفسه بالصاروخ الصيني, وهو يحتفل باقتراب مواعيد زواجه.
وكان أبو أحمد, قد أعلن ارتباطه بنجمة تطبيق “تيك توك” السودانية “ناريمان”, التي كانت قد أشترطت عليه ترك السوشيال ميديا بصورة نهائية.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد أكد مقربون من أبو أحمد, أن العريس وافق رسمياً على شرط العروس مؤكداً التزامه باعتزال مواقع التواصل.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. التيك توكر السوداني أبو أحمد يحتفل وسط أصدقائه بزواجه ويجدد التزامه بترك السوشيال ميديا تنفيذاً لشرط عروسته الحسناء “ناريمان” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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