فتاة سودانية تحكي قصة عودتها للسودان من مصر بعد أن دخلتها بطريقة غير شرعية: (سلمت نفسي لحرس الحدود في أبو سمبل وتعاملوا معنا بمنتهى الاحترام ووفروا لنا ثلاثة وجبات قبل أن يوصلونا السودان)

حكت فتاة سودانية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قصة عودتها للسودان من مصر, والتي دخلتها بطريقة غير شرعية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد دخلت الفتاة رفقة الآلاف من السودانيين الذين نزحوا لمصر بطرق غير شرعية بسبب ظروف الحرب في السودان.

وحكت الفتاة في سردها تجربتها الشخصية في رحلة عودتها إلى السودان, وقالت أنها قامت بتسليم نفسها لحرس الحدود المصري في “أبو سمبل”, بعد أن أبلغتهم بدخولها مصر بطريقة غير شرعية.

وأشادت الفتاة بتعامل المسؤولين في حرس الحدود معها ومع العشرات من السودانيين الذين كانوا معها في رحلة عودتهم أيضاً.

وأكدت بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أن قوات حرس الحدود أكرمتهم خلال الساعات التي مكثوها معهم.

حيث أكرموهم بثلاث وجبات قبل أن يتم توصيلهم إلى المعبر السوداني برسوم عبارة عن 200 جنيه مصري وهي قيمة تذكرة البص الذي نقلهم إلى المعبر السوداني.

كما أشادت بتعامل أفراد المعبر السوداني, أيضاً والذين جهزوا لهم سندوتشات ومياه معدنية, وسهلوا إجراءتهم بتجهيز بصات أقلتهم إلى مدينة حلفا.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)