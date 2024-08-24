فاجأت المطربة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة” جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو من مدينة بورتسودان.
وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد وصلت سيدة الغناء السوداني لمدينة بورتسودان قادمة من دولة الإمارات التي كانت تقيم فيها من قبل الحرب.
وظهرت القلعة, وهي راكبة على مركب بثغر السودان, كما ظهرت في لقطات أخرى وهي تقف مع جنود الجيش وتغني لهم.
وطالبت سيدة الغناء السوداني, بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, السودانيين الذي نزحوا خارج السودان بالعودة إلى بلادهم.
وقالت في حديثها الذي وجهته للسودانيين في مصر: (أمرقوا من القاهرة تعالوا بلدكم, بلدكم بخيرها وبسماحتها وبأمانها).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تفاجئ الجميع وتعود إلى السودان وتناشد النازحين بالعودة إلى البلاد: (أمرقوا من القاهرة تعالوا بلدكم بخيرها وسماحتها ورزقها) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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