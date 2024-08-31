خالد عمر يوسف: ما سيحدث هو مزيد من الموت والدمار والتشرد

خالد عمر قال خالد عمر يوسف بأن ما سيحدث هو مزيد من الموت والدمار والتشرد يهرب معسكر الحرب من هذه الحقيقة لأنه يتكسب من تضليل الناس والتلاعب بعقولهم. الجزيرة – السودان

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