أول تعليق لـ عمرو أديب بشأن حادث طابا

عقب الإعلامي عمرو أديب، على تفاصيل حادث طابا الذي وقع اليوم بين عامل بأحد الفنادق و4 سائحين من عرب 48، قائلا: “كان خناقة، ولو في أي حاجة تانية كنا هنقول”.

وأشار أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، إلى أن أي أحداث جديدة سيتم إعلانها، منوها بأن العامل إصابته شديدة، والأمر ليس كما صوره الإعلام الإسرائيلي، الذي تبنى التعليق المصري فيما بعد.

كشف مصدر أمني أن حادث طابا جاء نتيجة مشاجرة بين ٤ سائحين وعامل مصري في أحد الفنادق.

وامتدت المشاجرة إلى الاشتباك مما أدى إلى إصابة ثلاثة سائحين بجروح متنوعة وإصابة العامل المصري بجروح بالغة.

يذكر أن السائحين الأربعة ينتمون إلي عرب ٤٨.

تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وجاري التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.

وأشار المصدر إلى تكذيب وسائل الإعلام التي تشير أن ما حدث هو واقعة طعن متعمدة.

بوابة الفجر