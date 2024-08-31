لجنة أمن النيل الأبيض تتفقد ارتكازات القوات المسلحة بمحلية تندلتي ومتحرك الشهيد الصياد بود عشانا – صور

تفقد الاستاذ عمر الخليفة عبد الله والي ولاية النيل الابيض رئيس لجنة الأمن بالولاية وأعضاء لجنة الأمن بالولاية واللواء الركن سامي الطيب سيد احمد قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة واللواء شرطة حقوقي تاج الدين حبيب الله مدير شرطة الولاية وأعضاء حكومة النيل الأبيض والأستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي والعميد ركن مالك عثمان محجوب قائد القطاع الغربي والعمدة مالك بخاري رئيس المقاومة الشعبية المسلحة بمحلية تندلتي تفقدوا يوم أمس الارتكازات والقوات المرابطة بمحلية تندلتي ومتحرك الشهيد الصياد بمنطقة ودعشانا بولاية شمال كردفان.

وقدم الوالي والوفد المرافق له التهنئة للضباط وضباط الصف والجنود المرابطين بالخنادق بمناسبة العيد ال ٧٠ للقوات المسلحة ، كما شهد قافلة المواد الغذائية التي قدمتها المقاومة الشعبية بمحلية تندلتي للقوات المرابطة في الارتكازات ولمتحرك الشهيد الصياد بودعشانا.

واشاد الوالي بالدعم والإسناد الذي تقوم به محليه تندلتي والمقاومة الشعبية للمرابطين في الارتكازات وقال ان هذه الزيارة تأتي ضمن الزيارات التي تقوم بها حكومة الولاية والفرقة الثامنة عشر مشاة لكل المتحركات في حدود الولاية والمتحركة لمناطق العمليات لتقديم الدعم والاسناد.

وأشار الى ان زيارة متحرك الشهيد الصياد بمنطقة ودعشانا بشمال كردفان تأكيد على ااستتباب الامن بالمنطقة والوقوف على جاهزية متحرك الصياد والمرابطين بالارتكازات وتقديم الدعم اللازم من الولاية والفرقة ١٨ مشاة ومحلية تندلتي والمقاومة الشعبية بالمحلية والتي تقدم الدعم بصورة منتظمة للقوات المسلحة الى ان يتحقق النصر ويعم الامن كافة ربوع السودان.

واكد والي النيل الأبيض ان المرحلة الحالية التي تمر بها البلاد تتطلب وحدة ووقفة الجميع مع القوات المسلحة ودعمها بالنفس والمال والعتاد مجددا تأكيده بقدرة القوات المسلحة على دحر المليشيا المتمردة وتحقيق النصر المؤزر في كل محاور العمليات .

من جانبه امتدح اللواء الركن سامي الطيب سيد احمد قائد الفرقة الثامنة عشر مشاة بالولاية الأدوار المتعاظمة التي تقوم بها المقاومة الشعبية بمحلية تندلتي في دعم واسناد القوات المسلحة ، وقال إن هذه الزيارة بصحبة والي النيل الأبيض ولجنة أمن الولاية لتقديم مزيد من الدعم للقوات المرابطة ولمتحرك الشهيد الصياد بودعشانا التي حققت فيها الفرقة العام الماضي بطولات في معركة دحرت فيها المليشيا المتمردة .

واشاد سامي بالدعم والإسناد المتواصل من قبل والي النيل الأبيض واهالي محلية تندلتي والذي يمثل دافعا حقيقيا للقوات المسلحة للإطلاع بدورها لاكمال عمليات نظافة الطريق الرابط ما بين محلية تندلتي ومدينة الأبيض حاضرة شمال كردفان .

واضاف ان متحرك الشهيد الصياد قادر على تحقيق ذلك حتى ينعم مواطني هذه المناطق بالامن والامان.

من جهته أوضح الاستاذ هشام الشيخ المدير التنفيذي لمحلية تندلتي أن هذه القافلة التي قدمت للارتكازات ومتحرك الشهيد الصياد بمنطقة ودعشانا تأتي تأكيدا على الدور الشعبي والرسمي لاسناد القوات المسلحة وتحقيق شعار ” جيش واحد شعب واحد “. وأعلن عن مواصلة تسيير القوافل الى ان تنجلي المعركة ضد مليشيا المتمردة وتحقيق النصر باذن الله.

وفي ذات السياق اعرب العميد الركن إسماعيل عبدالرحمن السيد قائد متحرك الشهيد الصياد بمنطقة ودعشانا عن شكره لحكومة النيل الأبيض والفرقة ١٨ مشاة والمقاومة الشعبية بمحلية تندلتي على الدعم المقدم للمتحرك ، وقال إن هذه الزيارة رفعت من الروح المعنوية للقوات المرابطة.

واكد ان متحرك الشهيد الصياد سيكون عند حسن الظن ويكمل عمليات تنظيف الطريق الرابط ما بين محلية تندلتي ومدينة الأبيض.

فيما عبر اللواء الركن احمد ادم محمد ادم رئيس لجنة الاسناد لمتحرك الشهيد الصياد عن ارتياحه للدعم والاسناد من قبل مواطني النيل الأبيض للمتحرك بمنطقة ودعشانا والتي أصبحت آمنة وخالية من المليشيا المتمردة وتحت سيطرة القوات المسلحة.