وفد حكومة الشمالية يطوف على المناطق المتضررة بوحدة دنقلا العجوز

طاف السبت بمحلية القولد وحدة دنقلا العجوز وفد من الولاية برئاسة الصادق عوض أمين عام المجلس الأعلى للسياحة ، للوقوف على حجم الضرر والمتأثرين من الأمطار والسيول ، وعمل مسح ميداني ورفعه للجنة الطوارئ بالولاية .

يتكون الوفد من ممثلين لحكومة الولاية الشمالية واللجنة الأمنية، برئاسة امين عام المجلس الأعلى للسياحة الصادق عوض مشرف وحدة دنقلاالعجوز ووزير التربية التجاني ابراهيم والعميد الركن مالك رملي مشرف محلية القولد والدبه. وكان في استقبالهم المدير التنفيذي لمحلية القولد واعضاء اللجنة الأمنية ومدير وحدة دنقلاالعجوز ومدير الشئون الاجتماعية ومفوض العون الإنساني بالمحلية .

وقال رئيس الوفد الصادق في تصريحات صحفية ان اللجنة تم تكليفها من والي الشمالية للطواف على المواقع المتضررة بوحدة دنقلا العجوز من السيول والامطار . وأكد توفير عدد (٥٠٠) سلة غذائية و حقيبة ايوائية ، وبعض المعينات التي سوف تصل الوحدة . وناشد المواطنين بتجنب مواقع السيول ، نسبة للتغير المناخي ، واعادة النظر في شكل البناء في المستقبل .

ودعا المنظمات الوطنية والمواطنين بالتكاتف الاجتماعي لمد العون لهذه الأسر . وأكد المدير التنفيذي لمحلية القولد عبدالمجيد دهب بتوالي الزيارات لوحدة دنقلا العجوز ، وتعتبر زيارة اليوم امتداد لزيارة الأمس. التي طفنا على المناطق المتاثرة .

وأكد ان الضرر كبير ، حيث فقد الكثير من المواطنين ممتلكاتهم جراء السيول والامطار التي ضربت المنطقة . وأعلن عن استلام عدد (٥٠٠) حقيبة ايوائية جاري الترتيب لتوزيعها على المتضررين ، مع إعطاء الاولوية للضرر الكلي .