برمة ناصر: أدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمي لتكثيف الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية

قال رئيس حزب الأمة فضل الله برمة ناصر بأنني أدعو الأمين العام للأمم المتحدة ومنظمة الغذاء العالمي لتكثيف الجهود من أجل إيصال المساعدات الإنسانية. الجزيرة – السودان

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