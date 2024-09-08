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شاهد بالفيديو.. خلال حفل بقطر.. الفنانة عشة الجبل تقدم وصلة رقص مثيرة على الطريقة الأثيوبية مع أحد معجبيها

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yasseen 0 تبليغ

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث حظي بمشاهدات واسعة للمطربة المثيرة للجدل عشة الجبل.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المطربة الملقبة بالجبلية ظهرت وهي تغني بأحد المسارح بدولة قطر وفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو.

وقدمت المطربة الضجة وصلة رقص مثيرة على الطريقة الأثيوبية, مع أحد معجبيها والذي صعد المسرح بعد أن تفاعل مع أغنياتها التي قدمتها.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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