شاهد بالفيديو.. خلال حفل بقطر.. الفنانة عشة الجبل تقدم وصلة رقص مثيرة على الطريقة الأثيوبية مع أحد معجبيها

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو حديث حظي بمشاهدات واسعة للمطربة المثيرة للجدل عشة الجبل. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المطربة الملقبة بالجبلية ظهرت وهي تغني بأحد المسارح بدولة قطر وفقاً لما ذكر ناشرو الفيديو. وقدمت المطربة الضجة وصلة رقص مثيرة على الطريقة الأثيوبية, مع أحد معجبيها والذي صعد المسرح بعد أن تفاعل مع أغنياتها التي قدمتها. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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