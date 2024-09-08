حكومة الجزيرة تتصدي لسيول ضربت محلية المناقل

تصدت السلطات بولاية الجزيرة لسيول عنيفة ضربت منطقة عبود بمحلية المناقل بولاية الجزيرة وكانت السيول قادمة من منطقة جبل موية بولاية سنار. وشرعت حكومة ولاية الجزيرة بقيادة والي الولاية الطاهر ابراهيم الخير ولجنة الأمن بالإضافة للجنة أمن محلية المناقل في إقامة تروس واقية بصورة عاجلة لمنع وقوع أضرار في المنطقة. و أشاد والي الجزيرة علي الجهود الكبيرة التي قامت بها الفعاليات وأبناء المناقل علي وجه الخصوص للتصدي لهذه السيول التي ضربت المنطقة بصورة مفاجئة وأشار إلي دور رجال الأعمال بالمنطقة لمساهمتهم في توفير كل مايلزم لإنشاء تروس واقية تمنع تدفق المياه للمنطقة الأمر الذي يتسبب في أضرار بالغة للأهالي. سونا

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