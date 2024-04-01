شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب: أبل قد تطلق نماذج iPad Pro وiPad Air الجديدة في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - من المتوقع أن تقوم شركة أبل بتحديث طرازي iPad Pro وiPad Air، وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، ظهرت العديد من التسريبات والتقارير حول الأجهزة اللوحية المزعومة على الإنترنت، ومن المتوقع أن يحصل iPad Pro وiPad Air الجديدان على شاشات أكبر وشرائح جديدة.

وتشير التسريبات الأخيرة إلى أن شركة أبل ستطلق طرازات iPad هذه في أبريل، ومع ذلك، يشير تقرير جديد الآن إلى أن إطلاق الجيل التالي من iPad Pro وiPad Air قد تم تأجيله إلى أبعد من ذلك.

وفي تقرير، يقول مارك جورمان من بلومبرج إنه من المرجح أن تكشف شركة آبل النقاب عن طرازي iPad Pro وiPad Air الذي طال انتظاره في أوائل شهر مايو، أي قبل شهر تقريبًا من مؤتمر المطورين العالمي (WWDC) المقرر أن يبدأ في 10 يونيو، وأضاف أن يعمل موردو أبل حاليًا على زيادة إنتاج نماذج iPad المتوقعة.

وزعم تقرير سابق صادر عن جورمان أنه قد يتم إطلاق المنتجات بحلول نهاية مارس أو أبريل، ويذكر جورمان الآن أن التأخير يرجع إلى "العمل البرمجي للأجهزة" و"تقنيات التصنيع الجديدة المعقدة" للشاشات الجديدة التي من المتوقع أن تحصل عليها النماذج.

ومن المتوقع أن يتم تشغيل أربعة إصدارات جديدة من iPad Pro تحمل الأسماء الرمزية J717 وJ718 وJ720 وJ721 بواسطة مجموعة شرائح M3 الجديدة من أبل ويقال إنها تدعم "الإصدارات المعاد تصميمها من Magic Keyboard وأبل Pencil"، وفقًا للتقرير.

وبحسب ما ورد تعمل شركة أبل أيضًا على الحصول على شاشات OLED في طرازات iPad القادمة، ومن المتوقع أيضًا أن يأتي جهاز iPad Air، المتوفر حاليًا بحجم 10.9 بوصة فقط، بشاشة مقاس 12.9 بوصة، ومن المتوقع أن تحصل طرازات iPad Air من الجيل التالي على شرائح M2 ومن المحتمل أيضًا أن تتميز بكاميرات أمامية موجهة نحو المناظر الطبيعية.

وفي الوقت نفسه، أشار تسرب آخر حديث إلى أن طرازات iPad Pro القادمة ستحتوي على حواف أنحف وستكون متاحة في "إصدارات شاشة لامعة وغير لامعة"، وادعى أحد المرشدين أن الإصدار مقاس 11 بوصة سيحتوي على إطار مقاس 7.12 ملم، في حين أن الخيار مقاس 12.9 بوصة سيحتوي على إطار مقاس 7.08 ملم، وهو أصغر بنسبة 10 و15 بالمائة على التوالي، مقارنة بطرازات 2022.