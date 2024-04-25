طريقة تغيير التوقيت الصيفي على هواتف الأندرويد والآيفون

الشارقة - اميمة ياسر - يتم تغيير الساعة في مصر وبدء التوقيت الصيفي 2024 في تمام الساعة الثانية عشر منتصف الليل اليوم الخميس الموافق 25 من شهر أبريل الجاري، صباح الجمعة الموافق 26 من نفس الشهر، ، وفقاً للقرار المنشور بالجريدة الرسمية الخاص بالتوقيت الصيفي، والذي ينص على تقديم الساعة 60 دقيقة بنهاية يوم الخميس الموافق 25 أبريل الجاري، أي في تمام الساعة 12 في منتصف الليل.

ويتم ضبط معظم ساعات الهاتف الذكي تلقائيًا إذا كان برنامجك محدثًا، لكن إذا كنت قد استعملت الإعدادات مسبقًا وقمت بتغيير الإعدادات الافتراضية للتاريخ أو الوقت، فقد تضطر إلى تحديث ساعتك بنفسك للتأكد من أنها جاهزة للتوقيت الصيفى.

تحديث أيفون للتوقيت الصيفى

انتقل إلى تطبيق الإعدادات، وحدد عام، ثم التاريخ والوقت، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا.

سيتم تحديث وقت iPhone الخاص بك تلقائيًا وفقًا لأي تغييرات في التوقيت الصيفى.

تحديث هاتف أندرويد للتوقيت الصيفى

انتقل إلى الإعدادات، والنظام، ثم التاريخ والوقت، وقم بالتبديل إلى التعيين تلقائيًا .

وإذا لم تقم بتحديث هاتفك منذ فترة، فمن الجدير التحقق للتأكد من أنه يعمل بأحدث البرامج المتاحة فعلى جهاز iPhone افتح تطبيق "الإعدادات "، واضغط على "عام" ، ثم "تحديث البرنامج".

وإذا كان لديك هاتف يعمل بنظام Android، فانتقل إلى تطبيق الإعدادات، وقم بالتمرير لأسفل الصفحة، ثم اضغط فوق تحديث البرنامج أو تحديث النظام ستكون الصياغة مختلفة قليلاً حسب هاتف Android الذي لديك.

قد لا تؤثر البرامج القديمة على تغيير هاتفك تلقائيًا في التوقيت الصيفى، ولكن بالتأكيد لن يضر تثبيت التحديث إذا كان متاحًا، وإذا كان لديك أي منبهات تم ضبطها على هاتفك، فسيتم أيضًا تحديثها تلقائيًا إلى التوقيت الصيفى.