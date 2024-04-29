تكنولوجيا: هواوي تطلق تلفاز Vision Smart Screen 4 SE بدقة 4K ومعدل تحديث 120 هرتز وكاميرا AI

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة هواوي أحدث سلسلة تلفزيونية ذكية لها، وهو تلفاز Vision Smart Screen 4 SE، الذي يقدم مزيجًا رائعًا من الميزات والقدرة على تحمل التكاليف.

تتوفر سلسلة SE بأحجام 55 و 65 و 75 بوصة، وتبدأ بسعر تنافسي يبلغ 2499 يوان (حوالي 352 دولارًا). وتتميز جميع الإصدارات بدقة 4K مع إطارات ضيقة للغاية مقاس 1.5 مم ونسبة شاشة إلى جسم تبلغ 98 بالمئة.

تأتي أجهزة التلفاز مزودة بتقنية Honghu Picture Quality التي تدعم شاشة عرض تبلغ 10 مليار لون، مما يضمن الحصول على ألوان زاهية ودقيقة عبر مجموعة ألوان BT.709 بنسبة 100 بالمئة.

يتضمن الجهاز أيضًا تحسين HDR وتقنية الوضوح الفائق لتحسين جودة الصورة. ويتم تشغيل التلفاز بواسطة شريحة تم تطويرها ذاتيًا، والتي تدعم فك تشفير 4K بمعدل 120 إطارًا في الثانية، وهي ترقية عن الإصدارات السابقة مع تضمين واجهة HDMI 2.1. تعمل هذه الواجهة على تحسين وظائف الشاشة من خلال ميزات مثل ALLM و VRR، والتي تعتبر ضرورية لتجربة ألعاب عالية الجودة.

يأتي تلفاز Vision Smart Screen 4 SE بقدرة بث فائقة مع دقة 4K، والتي تدعم ثمانية أوضاع صب مختلفة. فهو يسمح بالبث بلمسة واحدة دون الحاجة إلى اتصال بالشبكة ويحافظ على اتصال مستقر وعالي الدقة يصل إلى جودة 4K، وهذا يجعله مثاليًا لمجموعة متنوعة من الاستخدامات، بدءًا من بث مقاطع الفيديو وحتى تشغيل الألعاب دون مواجهة أي تأخير أو انقطاع.

يتميز التلفاز بكاميرا تعمل بالذكاء الاصطناعي (دقة 1080 بكسل) والتي توفر إمكانيات جديدة في مكالمات الفيديو وألعاب الواقع المعزز، وتدعم ما يصل إلى ثمانية أشخاص لتتبع مكالمات الفيديو في وقت واحد، مما يعزز التفاعلات العائلية والاجتماعية.

تأتي الكاميرا مزودة بفتحة 2.2 ومستشعر أكبر لتقديم تصوير فيديو أكثر وضوحًا، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة. وتعد الشاشة الذكية أيضًا مركزًا للياقة البدنية والترفيه المنزلي، حيث تستخدم كاميرا الذكاء الاصطناعي للتعرف على الهيكل العظمي ثلاثي الأبعاد، مما يتيح للمستخدمين التفاعل مع الشاشة لمختلف التمارين والألعاب دون الحاجة إلى معدات إضافية.

وبالنسبة للصوت، يأتي إصدار بحجم 75 بوصة على أربع وحدات مكبرات صوت، واثنتين كاملتي النطاق، واثنتين منخفضتي التردد، لتوفير بيئة صوتية قوية وغامرة. تم تجهيز الطرازات الأصغر بوحدتين كاملتي المدى لكل منهما.

وفيما يتعلق بالصحة والسلامة، يتميز الجهاز بتقنية حماية العين السلسة المزدوجة بتردد 120 هرتز، المعتمدة من TÜV Rheinland لانبعاثات الضوء الأزرق الخالية من الوميض وانخفاضها، مما يقلل من إجهاد العين أثناء جلسات المشاهدة الممتدة.

يعمل تلفاز Vision Smart Screen 4 SE بواسطة واجهة مستخدم HarmonyOS 4.2. يركز تصميم نظام التشغيل على تفاعل المستخدم السهل والبديهي، بما في ذلك ميزات مثل التحكم الصوتي بعيد المدى مع التعرف على اللهجة، مما يجعله في متناول المستخدمين من جميع الأعمار.

يتوفر جهاز Huawei Vision Smart Screen 4 SE بثلاثة أحجام بالأسعار التالية: الإصدار مقاس 55 بوصة بسعر 2499 يوانًا (352 دولارًا أمريكيًا)، والإصدار مقاس 65 بوصة بسعر 2999 يوانًا (422 دولارًا أمريكيًا)، والإصدار مقاس 75 بوصة بسعر 2999 يوانًا (422 دولارًا أمريكيًا).

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