تكنولوجيا: شاومي تشارك صور رسمية لهواتف Redmi Note 14 Pro وRedmi Note 14 Pro Plus

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة شاومي لإطلاق سلسلة هواتف Redmi Note 14 Pro وRedmi Note 14 Pro Plus قريباً للأسواق، ولقد شاركت شاومي صور رسمية اليوم توضح من خلالها تصميم الهاتفين.

يظهر هاتف Note 14 Pro Plus في الصور الرسمية باللون الأبيض “Mirror Porcelain”، ويأتي الهاتف بتصميم منحني في الشاشة مع ثقب للكاميرة الأمامية، بينما تأتي الكاميرة الخلفية بتصميم بيضاوي مع طبقة زجاجية للحماية، على أن تتضمن إعدادات الكاميرة ثلاثة مستشعرات وفلاش LED.

من جانب أخر تكشف الصور الرسمي عن تصميم Note 14 Pro بألوان الأزرق والبنفسجي، والذي يأتي أيضاً بشاشة منحنية.

ويضم هذا الإصدار أيضاً ثقب للكاميرة الأمامية مع كاميرة بتصميم بيضاوي لكن دون الطبقة الزجاجية في الجزء العلوي للعدسات.

وتتميز سلسلة هواتف Note 14 Pro بتصميم متين مقاوم للصدمات، وأيضاً مقاوم للغمر في الماء، هذا إلى جانب دعم أفضل في البرمجيات.

كما ينطلق هاتف Redmi Note 14 Pro برقاقة معالج Snapdragon 7s Gen 3، ويأتي بمستشعر رئيسي بدقة 50 ميجا بيكسل، كما يدعم الهاتف تقنية الشحن السريع بقدرة 90W، لذا نترقب الإعلان الرسمي لمزيد من التفاصيل.

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