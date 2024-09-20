تكنولوجيا: هاتف iQOO Z9 Turbo Plus المرتقب يأتي بسعة كبيرة في البطارية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة vivo لضم إصدار جديد لسلسلة هواتف iQOO Z9 والذي يعرف بهاتف iQOO Z9 Turbo Plus، ولقد أكدت أحدث الإعلانات التشويقية على دعم هذا الإصدار بسعة ضخمة للبطارية.

تخطط vivo لكشف النقاب عن هاتف iQOO Z9 Turbo Plus في حدث يعقد في 24 من سبتمبر، ولقد شاركت العملاق الصيني عدد من الإعلانات التشويقية التي توضح تصميم ومواصفات هذا الإصدار.

ويأتي هاتف iQOO Z9 Turbo Plus بتصميم يحاكي هواتف iQOO Z9 وiQOO Z9 Turbo، كما يتميز بإعدادات مزدوجة في الكاميرة الخلفية، بتصميم مسطح للإطارات.

كما ينطلق الهاتف باللون “Desert Moon” الذي يظهر في الإعلان التشويقي، أيضاً يأتي الهاتف بدقة عرض 1220 بيكسل بمعدل 72 إطار لكل ثانية، لذا يدعم الهاتف تشغيل الألعاب، مع نظام تبريد في غرف حرارية.

وتدعم vivo الهاتف بسعة ضخمة في البطارية، حيث ينطلق iQOO Z9 Turbo Plus بقدرة بطارية 6400 mAh، ومن المتوقع أن تكشف التفاصيل القادمة عن قدرة الشحن المميزة لهذا الإصدار.

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