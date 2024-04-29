تكنولوجيا: شركة HTC قد تطلق هاتفًا ذكيًا آخر من الفئة المتوسطة هذا الصيف

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - قامت الشركة التايوانية HTC بتقليص أعمالها في مجال الهاتف المحمول إلى حجم ضئيل تقريبًا، ولهذا السبب لم نعد نرى هواتف HTC الجديدة كثيرًا.

على الرغم من أن معظم إيراداتها تأتي الآن من أعمالها في مجال الواقع الافتراضي، إلا أن شركة HTC تواصل إطلاق الهواتف.

ومع ذلك، تم رصد هاتف جديد من الفئة المتوسطة ​​يحمل علامة HTC على قاعدة بيانات Geekbench، المجمع القياسي للعديد من أنواع الأجهزة (عبر MySmartPrice).

تم إدراج الهاتف تحت اسم HTC 2QDA100، وهو ما لا يوضح الكثير. فمن خلال الاطلاع على البيانات المسجلة بواسطة التطبيق المعياري، هناك شيء واحد مؤكد تمامًا، وهو أن الهاتف سيحتوي على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت.

سوف يتميز الهاتف بمعالج غير المعلن بثمانية نواة، ويطلق على المعالج الاسم الرمزي “crow”. ولحسن الحظ، نحن نعلم بالفعل أن هذا هو الاسم الرمزي المستخدم لمعالج Snapdragon 7 Gen 3 من كوالكوم.

إلى جانب رصده في Geekbench، حصل HTC 2QDA100 أيضًا على شهادة Bluetooth SIG المطلوبة. وللأسف، هذا لا يكشف عن أي معلومات إضافية حول الهاتف باستثناء حقيقة أنه يأتي مع دعم Bluetooth 5.3.

يعود تاريخ قائمة Geekbench إلى 25 أبريل، بينما تم الحصول على شهادة Bluetooth SIG في اليوم التالي.

على الرغم من أنه في كلا المظهرين يظهر فقط الاسم الرمزي للهاتف، فقد يكون هذا في الواقع تكملة لهاتف HTC U23، الذي تم إطلاقه منذ عام تقريبًا.

إذا حافظت شركة HTC على هذا التقليد، فسيتم تقديم هاتفها المتوسط ​​القادم في وقت ما هذا الصيف، ربما في يونيو أو يوليو.

المصدر