تكنولوجيا: شركة أبل قد تقوم بإصلاح تطبيقات iOS الأصلية الخاصة بها في مؤتمر WWDC 2024

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - ليس من الضروري أن تكون أحد مستخدمي آيفون حتى تكون مهتمًا بمؤتمر المطورين WWDC 2024 القادم الذي سيبدأ في 10 يونيو، وذلك عندما ستقوم أبل بمعاينة نظام iOS 18.

وبالإضافة إلى ميزات الذكاء الاصطناعي الجديدة لنظام التشغيل ومساعد Siri، فإن التغييرات الأخرى تجعل هذا أكبر تحديث في تاريخ iOS.

إلى جانب ميزات الذكاء الاصطناعي المصممة لجعل الحياة اليومية أسهل للمستخدمين، تم عرض بعض ما يمكن أن نتوقعه من iOS 18 اليوم بواسطة مارك جورمان من بلومبرج في أحدث نشرة إخبارية له عن Power On.

كتب جورمان أن شركة أبل ستقوم بإصلاح العديد من تطبيقاتها الخاصة على iOS 18 بما في ذلك البريد والملاحظات والصور واللياقة البدنية.

وبما أن شركة أبل تعمل بجدية لتقديم تحديثات مذهلة لنظام التشغيل، فمن المتوقع أن يتضمن iPadOS 18 تطبيق آلة حاسبة أصلي لجهاز iPad.

ومع iOS 18 و iPadOS 18، يجب أن يكون المستخدمون قادرين على تثبيت أيقونات التطبيقات في أي مكان على الشاشة الرئيسية، حتى لو كان ذلك يعني وضعها خارج الشبكة المعتادة.

بشكل عام، سنشهد تغييرات مثيرة، بما في ذلك إمكانات الذكاء الاصطناعي الجديدة، وإذا كنت تتطلع لرؤية ما تخبئه أبل لنظامي التشغيل iOS 18 و iPadOS 18، فيجب عليك الانتظار حتى يوم 10 يونيو.

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