تكنولوجيا: هواوي تستعد لعقد حدث للأسواق العالمية في 7 من مايو

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - شاركت العملاق الصيني هواوي إعلان تشويقي اليوم كشفت من خلاله عن موعد إنطلاق حدث في 7 من مايو للأسواق العالمية، على أن يتم عقد الحدث في مدينة دبي.

تقدم شركة هواوي في بداية الشهر المقبل مجموعة من منتجات الشركة للأسواق العالمية، على أن يتضمن الحدث إعلان عن ساعة ذكية، وجهاز Matebook إلى جانب جهاز Matepad اللوحي وهو ما أكد عليه الملصق الإعلاني.

بينما يغيب عن إعلانات هواوي في هذا الحدث الإصدارات الجديدة من الهواتف الذكية، حيث لم يكشف الإعلان التشويقي عن خطط للإعلان عن سلسلة Pura 70 في الأسواق العالمية.

وتشير التوقعات إلى أن هواوي تخطط للإعلان عن إطلاق ساعة Watch Fit 3 للأسواق العالمية، والتي تأتي بتصميم يحاكي إلى حد كبير إصدارات ابل من الساعات الذكية، حيث تتميز Watch Fit 3 بزر تاج قابل للتدوير باللون الأحمر.

كما يتخلل الحدث إعلان هواوي عن إطلاق جهاز MateBook X Pro 2024 للأسواق العالمية، والذي يتوفر بالفعل في السوق الصيني، ويتميز بوزن 980 جرام، ومعالج Intel Ultra 9 الجديد الذي يقدم آداء أسرع بنسبة 60% مقارنة بالجيل 13 من معالجات إنتل Core i7.

في الوقت الراهن لم تؤكد العملاق الصيني على خططها لإطلاق سلسلة هواتف Pura 70 للأسواق العالمية، أو أن هذه الإصدارات ستستمر كإصدارات حصرية للسوق الصيني على غرار سلسلة Mate 60.

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