تكنولوجيا: هواوي تكشف النقاب عن GoPaintفي السابع من مايو: تطبيق رسم جديد تمامًا تم تطويره ليوفر متعة الإبداع للجماهير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - الرياض، 29 أبريل 2024م: بات من المؤكد أن شركة هواوي العالمية ستطلق قريبا تطبيقًا جديدًا للرسم تم تطويره ذاتيًا للأجهزة اللوحية تحت اسم GoPaint، حيث بدأ الحساب الرسمي للشركة بالإعلان بحماس عن انطلاق GoPaint واعدًا بحقبة إبداعية جديدة “الإبداع يبدأ هنا! تطبيق GoPaint الأقوى على الإطلاق والمطوّر من هواوي، نراكم في 7 مايو 2024!” وفقًا للمصادر، يأتي التطبيق مزودًا بمجموعة غنيّة من فرش الرسم، ويأتي بميزات سهلة الاستخدام للرسم.

باعتبارها أول علامة تجارية لبيع الأجهزة الذكية في الصناعة تُطلق تطبيق رسم تم تطويره ذاتيًا، اكتسبت هواوي رؤى ثاقبة حول احتياجات الإبداع لدى المستهلكين. من خلال الالتزام بالمفهوم الأساسي المتمثل في “خلق الجمال”، تأمل هواوي في تعزيز تجربة المستخدم من خلال الابتكار التكنولوجي وتمكين الجميع من الاستمتاع بجمال الإبداع. منذ أن أطلقت شركة هواوي نشاط الإبداع العالميGoPaint ، في عام 2023، فقد اكتسبت مشاركة واسعة من المبدعين حول العالم. لتزويد أكبر عدد ممكن من المستخدمين بتجربة إبداعية فنية ممتعة، قامت هواوي بتطوير وإطلاق تطبيق GoPaint الاحترافي وسهل الاستخدام، مما يعزز جاذبية أجهزة هواوي اللوحية في المجال الإبداعي ويعزز تجربة الرسم والإبداع لأجهزة هواوي اللوحية.

بفضل خبرتها العشر سنوات في سوق الأجهزة اللوحية، اكتسبت هواوي قوة تقنية عالية المستوى للأجهزة وتقنيات الأجهزة اللوحية ذاتية التطوير الرائدة في الصناعة. لقد أطلقت عددًا من المنتجات التي يفضلها المستخدمون، بما في ذلك جهاز HUAWEI MatePad Pro 13.2″، الذي يتميز بأول شاشة OLED مرنة كبيرة في الصناعة ويعمل جنبًا إلى جنب مع قلم هواوي M-Pencil (الجيل الثالث) المدعوم بتقنية NearLink لتوفير أكثر من 10,000 مستوى استشعار للضغط. ومن خلال تكامل هذا التطبيق وبنية الأجهزة والبرامج المبتكرة، تهدف هواوي إلى إنشاء عالم إبداعي يتمتع بقدرات برمجية وأجهزة قوية وأحداث رائعة، مما يمهد الطريق كرائد في عالم الإبداع.

من المتوقع أن تطلق هواوي تطبيق GoPaint في حفل إطلاق منتج هواوي المبتكر في 7 مايو. وسيجلب هذا التطبيق سلسلة من أدوات الرسم القوية. ومن الجدير بالذكر أن هواوي عملت أيضًا مع فريق فني رفيع المستوى لتطوير هذا التطبيق، مما يوفر مجموعة كبيرة من الفرش ومجموعة متنوعة من أدوات الرسم الذكية والمريحة. التطبيق مناسب جدًا للمبتدئين، وذلك بفضل مجموعة كاملة من البرامج التعليمية، حتى يتمكن المستخدمون من إتقان مهارات الرسم المتقدمة تدريجيًا في الممارسة العملية. ما هي المفاجآت الأخرى التي يحملها GoPaint؟ دعونا نكتشف في السابع من مايو.

حول مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين

تُعتبر مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين واحدة من ثلاثة مجموعات أعمال منضوية تحت مظلة شركة هواوي، وتوفر مجموعة متنوعة من المنتجات بما فيها الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية واللابتوبات والأجهزة القابلة للارتداء والأجهزة الصوتية والشاشات الذكية وأجهزة انترنت الأشياء وغيرها.

وقد انعكس النمو السنوي الذي تحققه الشركة في النهوض الكبير الذي حققته علامة هواوي الذي جعلها واحدة من العلامات التجارية الرائدة على مستوى العالم. ففي يناير 2022، كشفت Brand Finance عن قائمة Global 500 2022 لأهم العلامات التجارية في العالم، واحتلت هواوي المرتبة التاسعة، حيث أظهرت نموًا سنويًا بنسبة 28.6٪ في قيمة علامة هواوي التجارية لتصل إلى 71.2 مليار دولار أمريكي.

في عام 2022، بلغ إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي 23.8 مليار دولار أمريكي، ما يعادل حوالي 25.1٪ من إجمالي عائدات الشركة السنوية، وبذلك يصل إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في هواوي على مدار العشر سنوات الماضية إلى أكثر من 144 مليار دولار أمريكي.

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