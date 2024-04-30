تكنولوجيا: جوجل قد تتبنى أدوات شاشة القفل مرة أخرى عن طريق فتح أداة “At a Glance” للتطبيقات الأخرى

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لطالما تمنى مستخدمو اندرويد عودة أدوات شاشة القفل، والتي تمت إزالتها منذ سنوات عديدة. ومع ذلك، يبدو أن جوجل قد تعيد النظر في هذا الأمر في تحديث أندرويد المستقبلي.

على الرغم من أنه لا يبدو ان Android 15 سيعيد أدوات شاشة القفل الحقيقية إلى الهواتف، إلا أن هناك علامات على وجود حل بديل محتمل قيد التنفيذ.

تم الإبلاغ مؤخرًا عن أن Android 15 قد يجلب أدوات شاشة القفل إلى الأجهزة اللوحية التي لن تكون موجودة مباشرة على شاشة القفل، ولكن يمكن الوصول إليها من خلال مساحة منفصلة عن طريق التمرير من الحافة اليمنى.

وكما ذكر المصدر، قد تكون هذه فكرة مستوحاة من “الأنشطة المباشرة” لنظام iOS، والتي تستخدم طريقة مماثلة نظرًا لأن شاشات الهاتف أصغر من الأجهزة اللوحية، فقد لا يعمل أسلوب قفل الشاشة هذا تمامًا معهم.

ومع ذلك، لدى جوجل بالفعل شيء يمكن أن يكون بمثابة قاعدة لهذه الميزة: At a Glance، وهو عنصر يشبه عنصر واجهة المستخدم الموجود بالفعل على الشاشة الرئيسية وشاشات القفل والذي يعرض المعلومات المأخوذة من أحداث التقويم والطقس وتنبيهات حركة المرور.

تنبع إمكانية استضافة عنصر واجهة المستخدم “At a Glance” الحالي لعناصر واجهة مستخدم من تطبيقات أخرى من تغيير حديث لواجهة برمجة التطبيقات (API) والذي يقال إنه قيد العمل، وفقًا للنتائج التي توصل إليها مشعل الرحمن (عبر Android Authority).

في هذا التغيير، يقال إن جوجل تعمل على جعل At a Glance متوافقة مع RemoteViews، وهو الكود الأساسي لأدوات أندرويد.

وبطبيعة الحال، ستحتاج جوجل إلى التغلب على بعض التحديات قبل أن يصبح هذا التغيير حقيقة واقعة. ستحتاج الأدوات إلى أن تكون قابلة لتغيير الحجم لتناسب المساحة المحدودة لشاشة القفل.

ستحتاج جوجل أيضًا إلى التأكد من عدم تعطل هذه الأدوات في لمحة سريعة، أو ما هو أسوأ من ذلك، عدم تعطل شاشة القفل بأكملها.

علاوةً على ذلك، ستحتاج جوجل إلى إقناع الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى بتضمين ميزة At a Glance على هواتفها.

يأتي هذا في الوقت الذي تدعم فيه جوجل أيضًا استخدام شاشات القفل المخصصة عبر Glance، وهي أداة لشاشة القفل متاحة بالفعل على بعض أجهزة أندرويد ذات الميزانية المحدودة.

يضيف تطبيق Glance مجموعة مختارة من الأخبار والإعلانات إلى شاشة القفل القياسية لديك. هي ليست أداة At a Glance تمامًا، ولكنها توضح أن جوجل منفتحة إلى حد ما على استخدام الأدوات على شاشة القفل.

من غير الواضح متى (أو ما إذا كانت) ستحدث هذه التغييرات، بل قد تكون بعيدة مثل إصدار أندرويد الرئيسي التالي بعد Android 15.

المصدر