تكنولوجيا: وصول أول أجهزة الحواسب المحمولة AMD Hawk Point إلى السوق بسعر 1049.99 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - من بين أول أجهزة الحواسب المحمولة AMD Hawk Point التي وصلت إلى السوق، جهاز HP Envy x360 14 القابل للتحويل لعام 2024 والمتوفر الآن بسعر 1049.99 دولارًا (+ ضريبة المبيعات) على BestBuy.

يأتي الجهاز مع شاشة IPS تعمل باللمس بحجم 14 بوصة ودقة 1920 × 1200 ومجموعة ألوان 62.5 بالمئة RGB.

من المؤكد أن Ryzen 7 8840HS هو أحد أفضل المعالجات في فئة 28 W TDP بفضل أنوية Zen 4 السريعة جنبًا إلى جنب مع Radeon 780M iGPU بالإضافة إلى الجيل الثاني من NPU لمهام الذكاء الاصطناعي و HP تقترن بـ 16 جيجابايت من ذاكرة LPDDR5 -6400 و 512 جيجابايت من ذاكرة PCIe 4 NVMe SSD.

وإلى جانب الشاشة التي تعمل باللمس دون المستوى مع سطوع يبلغ 300 نتس في المتر المربع، لا يشتمل اختيار المنفذ على أي موصلات USB4.

بدلاً من ذلك، تقصر HP ذلك على 2x USB-C بسرعة 10 جيجابت في الثانية، و2x USB-A بسرعة 10 جيجابت في الثانية (واحد مع PD)، ومخرج فيديو HDMI 2.1 بالإضافة إلى مقبس مجموعة الصوت.

ونظرًا للشكل الجانبي النحيف الذي يبلغ قياسه 0.67 بوصة، لا يوجد مقبس GbE أيضًا، لذلك يتم ضمان الاتصال بالإنترنت فقط من خلال بطاقة MediaTek Wi-Fi 6E + BT 5.3.

تعتبر HP هي الشركة المصنعة للحواسب المحمولة الوحيدة التي توفر كاميرات ويب بدقة 5 ميجابكسل مزودة بأجهزة استشعار للأشعة تحت الحمراء.

توفر السماعتان اللتان تدعمان DTS:X Ultra صوتًا لائقًا وتدعم بطارية الحاسب المحمول بقدرة 59 واط في الساعة الشحن السريع بالإضافة إلى وقت تشغيل يصل إلى 17.5 ساعة لتشغيل الفيديو.

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