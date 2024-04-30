تكنولوجيا: إطلاق الإصدار الأزرق من هاتف Nothing Phone (2A) مقابل 23,999 روبية هندية

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - في إعلان حديث صادر عن Nothing، الشركة الناشئة التكنولوجية التي يقودها Carl Pei المؤسس المشارك السابق لشركة OnePlus، كشفت الشركة عن إصدار باللون الازرق حصري من Nothing Phone (2a) والمصمم خصيصًا للسوق الهندية.

يمثل هذا المتغير الجديد خروجًا عن خيارات الألوان التقليدية بالأبيض والأسود. كما يقدم لونًا أزرقًا نابضًا بالحياة لمجموعة الهواتف الذكية.

من المقرر إطلاق هذا الاصدار في 2 مايو، وسيكون الإصدار الأزرق من Nothing Phone (2a) متاحًا حصريًا على Flipkart.

سيتم إطلاق الإصدار الأزرق من Nothing Phone (2a) بسعر تمهيدي خاص قدره 19999 روبية (240 دولارًا) ليوم واحد على Flipkart. وبعد ذلك اليوم، سيعود إلى هيكل التسعير المعتاد.

بعد العرض التمهيدي، سيتم بيع الجهاز بسعر 23999 روبية (288 دولارًا) للطراز الأساسي مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 128 جيجابايت من مساحة التخزين الداخلية.

ومع ذلك، يمكن للعملاء اختيار الإصدار المتوسط ​​مع 8 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و 256 جيجابايت من التخزين بسعر 25999 روبية (312 دولارًا).

يتميز الإصدار العلوي بذاكرة عشوائية (RAM) بسعة 12 جيجابايت وسعة تخزين تبلغ 256 جيجابايت بسعر 27999 روبية (336 دولارًا).

يحتفظ الإصدار الأزرق من Nothing Phone (2a) بنفس مواصفات الأجهزة التي كانت موجودة في الإصدارات السابقة، مما يوفر تجربة مستخدم سلسة.

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